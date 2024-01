Aerospazio | Graded all’evento di lancio dell’esperimento Orion

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Il Made in Italy va in orbita. Ieri, azienda napoletana del settore energia che ha diversificato le proprie attività anche nel comparto aerospaziale, ha partecipato con Vito Grassi, amministratore delegato dell’azienda, Fabrizia Grassi, consigliere del Cda, Lorenzo Barone, Business Unit Manager, e Gennaro Ardolino, Chief Information Security Officer,organizzato presso la sede societaria di Ali S.p.A., al Polo Tecnologico Fabbrica dell’Innovazione di Via Gianturco, in occasione delscientifico “” contenuto nel MiniLab 1.0 progettato da Ali. L’esperimento, partito dal Centro Spaziale Kennedy in Florida con un razzo Falcon, rientra nell’ambito della missione AX-3 condotta dall’astronauta italiano Walter Villadei. Si tratta della prima missione spaziale ...