Addio di Mew e Matthew ad Amici | cosa c’è dietro | le nuove indiscrezioni

Leggi su biccy

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Ormai Mew ehanno lasciato la scuola didi Maria da più di una settimana, ma nessuno sa il motivo preciso del loroal programma che avrebbe potuto cambiare le loro vite. La cantante ha rotto il silenzio limitandosi a dire di stare bene e Maria De Filippi durante l’ultima puntata diha rivelato che i due ragazzi hanno lasciato il talent “per motivi personali”. Deianira Marzano ieri ha pubblicato una segnalazione secondo la qualenon stava affrontando un bel periodo e per questo avrebbe deciso di lasciaree Mew per amore l’avrebbe seguito. Sempre l’esperta di gossip ha condiviso un altro messaggio: “Deia noi conosciamo gli zii della ragazza e comunque si dice che pare abbia dettoalla trasmissione proprio per questo motivo ...