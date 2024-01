Addio ‘Avanti Popolo’ | su Rai3 arrivano Gomez e Giammaria | nuovi progetti in Rai per Nunzia 

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiDopo diverse speculazioni, sembra che sia giunta la fine per “Avanti Popolo“, il programma dicondotto da Nunzia de Girolamo. Se non ci saranno ripensamenti dell’ultima ora, la trasmissione diràal suo pubblico il prossimo 30 gennaio. La decisione di porre fine alla trasmissione sembrava nell’aria già prima delle festività natalizie, quando si discuteva di una chiusura anticipata entro il 2023. L’azienda aveva poi optato per un prosieguo, ma ora il sipario sembra destinato a chiudersi definitivamente. La motivazione principale dietro questa scelta è la combinazione di costi (circa 200 mila euro a puntata) e ascolti deludenti (con lo share medio che oscilla tra il 2 e il 3 per cento). Nella puntata di martedì scorso, che ha visto la partecipazione del leader dei 5 Stelle, Giuseppe Conte, e del conduttore Carlo ...

