Addio al vescovo emerito di Pavia Giovanni Giudici

La comunità di Paullo e la diocesi di Lodi si sono riunite in lutto oggi pomeriggio per dare l’ultimo Addio a un giovane sacerdote che ha lasciato ... (thesocialpost)

... benedetto dal patriarca Francesco Moraglia, fino all'ultima tappa, dove ilRenato ... di Enzo Biagi, di Gigi Agnolin, arbitro internazionale: nel 2006 annunciò l'al grande calcio per "...Senza contare l'definitivo ad ogni progetto di bonifica del territorio: non sarebbe questo un ... Credo che al di là delle interpretazioni o di questa o di quella dichiarazione delo di ...E sono personaggi come Ligabue che ricordano Radio West. «In un’intervista – racconta il giornalista esperto di spettacoli e teatro, Brunello Vescovi – chiesero a Ligabue quando capì che poteva ...Si è spento in città dove nacque il 6 marzo del 1940. Un avita di prestigiosi incarichi, dalla nomina Vicario generale della Diocesi ambrosiana al territorio pavese che guidò per 11 anni contribuendo ...