Ad aprile i nuovi iPad di Apple con schermo OLED

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Il 2023 è stato il primo anno in cuinon ha aggiornato la gamma. Ma in primavera dovrebbero arrivare i primicon. Si parla di modelli da 11 e 13 pollici con schermi prodotti da Samsung Display ed LG Display....

L’ESPOSIZIONE. È un successo Fireflies on the Water, una delle Infinity Mirror Room più iconiche di Yayoi Kusama , proveniente dalla collezione del ... (ecodibergamo)

focolai sono stati riscontrati nell'del 2023: da allora sono stati accertati 321.179 casi di contagio e almeno 1.705 morti. Nel 2022 i casi accertati di dengue in Bangladesh erano ...A questo punto, vediamo alcuni tra i principalimodelli BEV che vedremo nel corso dell'anno. ...Polestar Porsche Opel Renault Volkswagen Volvo ALFA ROMEO Alfa Romeo porterà al debutto in...Le novità di JBL si sono viste in anteprima al Ces 2024 ma saranno dominanti nell'offerta di prodotti del brand per tutto l'anno ...Tra i nuovi arrivati vanno considerati l’inquinamento (dell ... al problema che celebrerà la settimana internazionale DarkSky (dal 2 all’8 aprile). Anche a tavola, bisogna ricordarsi di adottare una ...