Ad aprile i nuovi iPad di Apple con schermo OLED

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Il 2023 è stato il primo anno in cuinon ha aggiornato la gamma. Ma in primavera dovrebbero arrivare i primicon. Si parla di modelli da 11 e 13 pollici con schermi prodotti da Samsung Display ed LG Display....

L’ESPOSIZIONE. È un successo Fireflies on the Water, una delle Infinity Mirror Room più iconiche di Yayoi Kusama , proveniente dalla collezione del ... (ecodibergamo)

Il 2023 è stato il primo anno in cui Apple non ha aggiornato la gamma iPad . Ma in primavera dovrebbero arrivare i primi iPad con schermo OLED . Si ... (dday)

Il collocamento potrebbe andare in scena a partire da, quando la società guidata da Claudio ... Il governo ha poi confermato l'interesse asoci industriali ''autorevoli'' per il rilancio ...A Riccione , fino a lunedì 1gli spazi di Villa Franceschi ospiteranno Turbolenta , una ... attraverso un linguaggio ibrido che parte dal mosaico ed incontra installazioni, sculture e...Entrerà in servizio tra fine marzo e i primi giorni di aprile Nello stesso periodo realizzati 54 nuovi posti a strisce blu ...Molti gli enti e le associazioni che sono confrontati sui progetti di cultura, arte e accoglienza per pianificare le risorse e le azioni necessarie ...