Acireale | furto ad una 76 enne | i carabinieri trovano la borsa rubata assieme a petardi e un coltello Due presone denunciate

Leggi su dayitalianews

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Pubblicato il 18 Gennaio, 2024 Continua senza sosta l’impegno deinel contrasto all’illegalità che, nelle sue diverse forme, mina la percezione di sicurezza dei cittadini. Tra queste, in particolare, la criminalità predatoria che, a prescindere dall’entità del danno economico, rappresenta spesso un trauma non solo per le vittime, ma anche per la collettività, che si trova ad avvertire una maggiore vulnerabilità a questo tipo di eventi. In tale contesto, idel Comando Provinciale hanno, dunque, incrementato notevolmente i servizi esterni sia in città che in provincia, dove l’Arma rappresenta spesso il principale o l’unico presidio di legalità per la cittadinanza. Non solo comunque attività di prevenzione, perché, nell’esaminare i vari casi di furti e rapina, nell’immediatezza dei fatti i...