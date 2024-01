Aceti Salutequità | ' più fondi Ssn ma cresce rinuncia a cure rispetto a 2019'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Roma, 18 gen. (Adnkronos Salute) - Nonostante il finanziamento del Servizio sanitario nazionale sia passato dai circa 114 miliardi di euro delagli oltre 124 miliardi del 2022, per arrivare ai 134 miliardi del 2024, il livello dialledei cittadini che ne avrebbero avuto necessità nel 2022 (dati Istat) è peggioratoal periodo pre-pandemia: dal 6,3% delsi è passati al 7% del 2022 (+0,7%). Rilevanti anche le differenze regionali nel 2022: si passa dal 12,3% dialledella Sardegna al 9,6% del Piemonte, per scendere fino al 4,7% della Campania. A preoccupare, inoltre, è il fatto che questo indicatore dell'assistenza sanitaria, come molti altri, ad oggi non vengono utilizzati dal ministero della Salute per verificare le ...