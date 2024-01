Accostato al Napoli | pazzesco in Serie A | chi sta per acquistare Jerome Boateng

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Lo svincolatopotrebbe giocare presto in un club dellaA, contatti già avviati tra il calciatore e la squadra. La stagione di mercato invernale continua per tutte le squadre, ilè ormai entrato nel vivo del calciomercato e presto concluderà gli ultimi acquisti. Ma non sono solo ore calde per il club partenopeo. Infatti, anche un’altra società ha inserito nel mirino un giocatore che in estate è statoal-Salernitana, trattativa in corso Secondo quanto riportato dal giornalista Gianluca Di Marzio durante il programma Calciomercato-L’Originale, la Salernitana avrebbe già avviato i primi contatti con l’ex giocatore storico del Bayern Monaco:. Salernitana, contatti per ...

Calciomercato: Popovic pronto a firmare- Come riportano in Serbia i colleghi del ... Da 10 mesi non gioca ed è svincolato ed è statoin Italia nell'ultimo periodo anche al ...Sky Germania riferisce che il difensore centrale Trevoh Chalobah,anche al, è attenzionato dal Fulham. La trattativa ruota attorno all'idea di un prestito di 6 mesi con opzione di riscatto. CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di ...Con l'arrivo imminente in azzurro di Ngonge, è in uscita Alessio Zerbin. L'esterno del Napoli è atteso dal Frosinone, che lo prenderà in prestito. Il club ciociaro non aspetta solo Zerbin, come ...A riferirlo è Sky Sport. L'ex campione del mondo è stato accostato anche al Napoli, potrebbe ripercorrerebbe le stesse orme deli suo ex compagno al Bayern, Franck Ribery.