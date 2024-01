Accordo tra Europarlamento e Consiglio UE sul codice unico contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo  

L’ Inter ha trovato l’ accordo con il Leicester per la cessione di Stefano Sensi . Serve un solo step prima di chiudere definitivamente la trattativa, ... (inter-news)

l’agente di Politano , Mario Giuffredi smentisce le voci di rinnovo dell’esterno con il Napoli circolate in queste ore. Doccia gela ta per i tifosi ... (napolipiu)

Rinnovo Politano , il futuro dell’esterno del Napoli potrebbe anche lontano dalla Campania: le dichiarazioni del l’agente , Mario Giuffredi In casa ... (calcionews24)

Regionali : sfuma l’accordo tra i leader della maggioranza

Niente accordo per i tre leader della maggioranza. A cinque giorni dalla scadenza per presentare le candidature per Regionali la premier e i due ... (ildifforme)