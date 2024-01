Accesso a cure | da Salutequità 19 azioni per rendere efficaci i Lea

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Roma, 18 gen. (Adnkronos Salute) - Misurare meglio i programmi di screening organizzato, considerando anche le lesioni individuate, così come le coperture raggiunte per gli anziani non solo nella vaccinazione antinfluenzale, ma in tutte quelle previste dal nuovo Piano nazionale (antipneumococcica e contro l'Herpes zooster). E ancora: garantire il completo rispetto delle norme del Piano nazionale di governo delle liste di attesa, recuperando le prestmancate durante la pandemia. Sono solo alcune delle "19" proposte daper garantire maggiore equità con il Nuovo sistema di garanza (Nsg) dei Livelli essenziali di assistenza, contenute in un report realizzato grazie al contributo non condizionato del Gruppo Servier in Italia e presentato oggi a Roma. Per le liste di attesa - si legge nel rapporto - ci sono solo due ...