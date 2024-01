Accadde oggi | 18 gennaio | Corrado Tamietti | Antonio Olmo ed altre ricorrenze

(Di giovedì 18 gennaio 2024) 18edNapoli-Fiorentina di Supercoppa andrà in scena nel giorno del centodecimo anniversario dalla nascita di, diciotto presenze in Serie A con il club partenopeo. Eè il centenario dalla nascita diSessa. Una stagione con la maglia del ‘Ciuccio’: nel massimo campionato indossò anche le casacche di Triestina, Lazio e Padova. Il 181954 è nato, il quale con il Barcellona festeggiò tre Coppe di Spagna due coppe delle Coppe e una Supercoppa spagnola. Settant’anni quindi. Quelli che avrebbe compiutoil povero Ciro ...

...fino al 31 dicembre 2024 che limiti la punibilità ai soli casi di colpa grave comedurante ...- la possibilità per i medici su base volontaria di restare in servizio fino ai 72 anni (al ...Un pezzo da collezione, Apple Lisa è uno dei pezzi più ambiti dai collezionisti , soprattutto se perfettamente funzionante. Nel 2017 un esemplare è stato venduto all'asta in Germania per 50.300 ...