A1 | La notte tra il 19 e il 20 gennaio chiusa entrata stazione Colleferro

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di ripristino del giunto longitudinale di dilatazione del viadotto su fosso Sacco e SS Casilina, dalle ore 22 di venerdì 19 alle 5 di sabato 20, saràladi, inverso Roma. In alternativa si consiglia di entrare alladi Valmontone. (Com/Red/Dire)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ZEPPIERI-NORRIE DALL’1.00 Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla ... (oasport)

Le forze statunitensi e britanniche hanno lanciato una quarta serie di attacchi contro obiettivi in quattro aree dello Yemen in risposta agli ... (iltempo)

... la cui pistola ha ferito un uomo ladi Capodanno , e delle mezze versioni date dal sottosegretario Andrea Delmastro , anche luii presenti alla festa, l'ex premier italiano vuole vederci ...Due giorni dopo l'attacco iraniano sul suo territorio , il Pakistan ha effettuato nella"attacchi contro i covi dei terroristi" in Iran, che hanno provocato nove morti,i quali almeno quattro bambini, secondo i media statali iraniani. La Cina si dichiara pronta a mediarei ...Nel pomeriggio le temperature hanno iniziato ad aumentare nelle stazioni di rilevamento in quota sui settori meridionali e in serata e nella successiva notte la quota neve è prevista attorno ai 1.000 ...Beatrice Luzzi avrebbe preferito restare nella casa di Cinecittà poiché nella giornata di ieri è avvenuta la tumulazione del padre, con la sua scomparsa ad aver indotto nella notte tra il 2 e il 3 ...