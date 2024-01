A vedere Bill Gates è la solita Meloni | apocalittica dell' AI

(Di giovedì 18 gennaio 2024) La premier lo incontra per un'ora per parlare di Intelligenza artificiale. Secondo Padre Benanti, che era presente, lei ha messo l'accento sui rischi e i pericoli mentre il fondatore di Microsoft sulle grosse opportunità. Del resto perché stupirsi? Questo governo non ha un ministro'innovazione e tratta la tecnologia come una minaccia

"Ma mi sembra dicomunque una strada", ha aggiunto per un pizzico di buona fede. Dei rischi derivanti dall'intelligenza artificiale hanno parlato ancheGates , fondatore di Microsoft, ...La premier lo incontra per un'ora per parlare di Intelligenza artificiale. Secondo Padre Benanti, che era presente, lei ha messo l'accento sui rischi e i ...È durato oltre un'ora l'incontro fra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il fondatore di Microsoft Bill Gates, che ha lasciato Palazzo Chigi.