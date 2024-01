A tavola con le stelle | a un passo delle piste

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Le cene in quota con gli chef stellati sono un appuntamento sempre più atteso da chi ama la neve e gli eventi che ruotano attorno al mangiar bene. Dopo sei edizioni di successo, la versione 2024 di “Gusto Montagna” soddisfa le aspettative e Prato Nevoso, nel cuneese, torna ad essere località di richiamo per appassionati di fine dining che non disdegnano sedersi al tavolo dopo aver gustato anche un po’ di divertimento sulleda sci. Si tratta infatti di una kermesse che porta l’alta cucina a undalle discese, in questa zona del Piemonte conosciuta per gli sport e i divertimenti invernali; in questi appuntamenti serali saranno però sette chef stellati a richiamare l’attenzione di vacanzieri, residenti e villeggianti. Foto di Nadia Afragola per Gusto MontagnaNovità di questa edizione è la partecipazione di Compagnia dei Caraibi, azienda ...