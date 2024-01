A me non serve una donna delle pulizie Tu non vali niente come femmina a letto

Wc lucido e disinfettato : ti basta una sola mossa e non serve ne acido ne candeggina! Per pulire il bagno per bene e disinfettarlo a dovere non ... (donnaup)

L'artista napoletano a teatro con 'Tutti i sogni ancora in volo' tra canto e recitazione "A me non basta un cassetto , per i miei sogni : ho bisogno ... (sbircialanotizia)

... ma va benissimo così seper il bene della squadra'. Passa anche dai miglioramenti difensivi il suo ruolo sempre maggiore per coach Hardy: 'so se avevo bisogno di conferme in questo senso, ...Altri quindici errori per Sonego, che perònel parziale l'83% di prime palle econcede palle - break . Terzo set: break in apertura e lo spagnolo si aggiudica il set facilmente Sonego esce ...E così il presidente del Torino, Urbano Cairo, è intervenuto nuovamente per confermare la sua ferma volontà di non cedere il difensore centrale italiano che piace tantissimo ai rossoneri: "L’ho detto ...Ci sarà bisogno di tanta umiltà e spirito di squadra, non si deve pensare all’io ... «È stato brutto passare tanti giorni in clausura, negli ultimi tempi, ma il ritiro ci è servito almeno per stare un ...