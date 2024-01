A De Laurentiis ora l’Arabia piace | incontra gli sceicchi e promuove il Napoli Repubblica

(Di giovedì 18 gennaio 2024) A Deoragliil. A scriverlo è. Piatto ricco, mi ci ficco. Aurelio Des’era battuto allo stremo per evitare la trasferta in Arabia, allarmato dall’escalation in Medioriente e ancor di più dai possibili contraccolpi sulla salute del suo, già in grande difficoltà e precipitato con lo scudetto sul petto all’8° posto. Ma gli interessi economici hanno prevalso (col montepremi dell’edizione 2024 ancora più attraente) e in coerenza col suo stile pragmatico il presidente azzurro è stato più realista del re: primo a mettersi in viaggio dall’Italia e già da lunedì in piena attività fuori dal campo, con al seguito la figlia Valentina e il ...

Il Napoli finora sul mercato si è mosso con cautela, acquistando solo Mazzocchi. De Laurentiis non vuole sbagliare come in estate, quando ha speso ... (napolipiu)

... prima del classico tweet di benvenuto del presidente Aurelio Dee, infine, di quello ...che non gli ha permesso di rispondere alla convocazione della Costa d'Avorio per la Coppa d'Africa...Mapensiamo prima di tutto a noi stessi in questo momento. Poi in campo cerchiamo di fare il ... A chi gli ha chiesto se i calciatori hanno parlato con De, ha replicato: "Non abbiamo ...Da inizio settimana il presidente del Napoli tesse rapporti con gli sceicchi per operazioni commerciali Riad — Piatto ricco, mi ci ficco. Aurelio De Laurentiis s’era battuto allo stremo per evitare la ...Mercoledì 17 gennaio 2024 sarà ricordato come il giorno dell`ufficialità del secondo dei 5-6 colpi di mercato in entrata promessi al Napoli dal suo presidente.