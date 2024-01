A Davos irrompe la misteriosa “malattia X” | esperti a confronto sul patogeno che non esiste video

La vera ipocrisia sta piuttosto nel fatto che anche anon manchino impegnatissime tavole ... Intanto, però, la realtànel pantheon dell'alta finanza.La crisi del Mar Rossoal World economic forum di. Il rischio non è solo quello di un prolungato stop alle rotte mercantili, ma anche una "prolungata tensione", come spiegato da più di ...Abbiamo selezionato per voi le ultime cinque notizie pubblicate oggi, in tempo reale, dai principali organi di informazione italiani. Per leggere la news di politica, economia, cronaca, attualità, ...AGI - L'esercito israeliano ha intensificato gli attacchi nel sud della Striscia di Gaza proprio mentre si concludeva un accordo per far arrivare nel territorio palestinese le medicine destinate agli ...