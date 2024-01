“A Chiara Ferragni è caduta addosso una tempesta Le frasi sessiste di Giambruno sono state valutate un milionesimo | e se le avesse dette Fedez?” | le parole dell’Estetista Cinica

Continua la battaglia del Codacons contro gli influencer dopo lo scontro frontale conche ha portato alla multa milionaria per il pandoro - gate. Negli scorsi giorni l'Agcom ha varato un 'decalogo' per i produttori di contenuti digitali, ma per l'associazione dei ...L' Estetista Cinica nei giorni scorsi sul social, parlando di, ha detto: "Non sputo in faccia a un'amica" . A La Repubblica chiarisce il suo pensiero e spiega perché difende la ...Continua la battaglia del Codacons contro gli influencer dopo lo scontro frontale con Chiara Ferragni che ha portato alla multa milionaria per il ...Da due giorni è in tendenza su Instagram, perché in sostanza ha dichiarato che non se la sente di sputare veleno su Chiara Ferragni. Cristina Fogazzi, creator da oltre un milione di follower, è ...