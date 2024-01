(Di giovedì 18 gennaio 2024) 60 secondi è un film Netflix d'azione che racconta la storia di un lottatore di arti marziali miste Octavio (interpretato da Emilio Sakraya) che ha solo per presentarsi alla festa di compleanno della figlia, altrimenti rischia di perderne per sempre l'affidamento. Ma quando abbandona un...

Amanti dei film d'azione o dell'MMA, le arti marziali miste (in inglese mixed martial arts, in acronimo MMA) sta per arrivare su Netflix un nuovo ... (europa.today)

In poco più di 4, mentre Chiara - la sorella della vittima esce dall'aula seguita dal padre - il 31enne ricorda che dal giorno del delitto 'anch'io sono andato, anch'io non vivo più'. 'Quel ...... f/2,2, FOV 120° 50MP tele 1, zoom ottico 5x, f/3,4, FOV 22°, OIS 10MP tele 2, zoom ottico 3x, f/2,4, FOV 36°, OIS Batteria : 5.000mAh, ricarica 45W cablata (0 - 65% in 30), ricarica rapida ...A fare al caso vostro è il forno pizza G3 Ferrari G10006 Pizza Express Delizia: con una potenza di 1200 W e un termostato regolabile fino a 400°C, vi garantirà una pizza fragrante e perfetta in soli 5 ...Virtus Siena - Bcl 10/20 – 25/16 – 13/11 – 14/27 10/20 – 35/36 – 48/47 - 62/74 Virtus: Berardi 2, Bolis 16, Bartoletti 9, Dal Maso 15, Bruttini, Aminti, Lafitte, Olleia, Costantini 4, Calvellini.