5 in condotta a chi occupa | cari ragazzi | eccovi la rivoluzione

(Di giovedì 18 gennaio 2024) https://www.nicolaporro.it/wp-content/uploads/2024/01/Deisderio.mp4 Il caso del liceo Tasso di Roma non si sa se faccia più ridere o più piangere. In questo storico liceo romano, all’inizio del mese di dicembre, gli studenti e le studentesse hannoto la scuola e oggi il preside con l’appoggio anche del ministro Valditara è intenzionato seriamente a prendere dei provvedimenti. Tra questi oltre alla sospensione vi è anche il 5 inche avrebbe delle conseguenze probabilmente anche sulla promozione o la bocciatura degli stessi. Perché è una situazione tragicomica? Perché oltre alle cose che sono state dette, che ho sentito e che ho letto (ad esempio: idicono che vogliono decostruire la scuola, che sono in lotta contro il classismo, addirittura contro il razzismo del governo), ciò che desta ...