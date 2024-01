18 gennaio 1977 | la morte di Luciano Re Cecconi 

Leggi su glieroidelcalcio

(Di giovedì 18 gennaio 2024) LadiRe Cecconi La parola “Re”, che precedeva il suo cognome, derivava da una concessione di Vittorio Emanuele II ad alcuni abitanti di Nerviano, città natale del giocatore. Dopo gli inizi in Prima Categoria con l’Aurora Cantalupo e un paio di anni al Pro Patria, il Foggia acquistòRe Cecconi per 300 milioni. La squadra pugliese era allenata da Tommaso Maestrelli. Era la stagione 1969-1970 e, con il club pugliese, il biondo centrocampista lombardo fece il suo esordio all’11ª giornata: il 30 novembre del 1969. Fu un esordio fortunato ma, soprattutto, fu una stagione fortunata. Nel giorno del debutto di Re Cecconi, il Foggia vinse due a zero contro il Perugia. Alla fine del campionato di B i rossoneri pugliesi ottennero la promozione nella massima serie. Nella stagione 1972-1973, Maestrelli che nel frattempo era ...