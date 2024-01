Zuppa di Porro 17 gennaio 2024

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) E poi se la prendono con gli influencer. Oggi su Repubblica, Liana Milella più che un’intervista cercava di farsi confermare l’autoritarismo del Governo dal presidente della cortecostituzionale. Grande AugustoBarbera non ci è caduto. Intervista imbarazzante per le domande, non per le risposte. Zaia Bocciato sul finevita e la solita Rep dice che è merito del Pd. Ciclone Trump, da leggere Lutwak. Suicidio Pedretti, feltrino e Tripadvisor. Del Vigo e il rischio del decalogo del Agcom e Travaglio che difende la sua beniamina Lucarelli definita coraggiosa e di talento. In galera ex ad trenitalia per Viareggio: too much. Callipo minacciato. La follia del Tasso dove i genitori piagnucolano per cinque in condotta per i figli che hanno occupato la scuola: per caro Di Paolo facciamoci capire qaudo famo un pezzo di cronaca. Bologna a trenta all’ora. Ila nei casini come il cdx sulle candidature. ...