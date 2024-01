Zaia e la legge sul fine vita | «Dovevamo votare su un tema etico | non politico Il suicidio assistito c’è già | è da ipocriti non volere una norma»

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Il governatore: «È necessaria, come si fa a negarlo? Qualcuno ha voluto far passare il messaggio, scorretto oltre che sbagliato, che laautorizzasse il. Ma non è così»

La legge sul fine vita in Veneto non passa e i dati politici rilevanti sono almeno due: la maggioranza di centrodestra è spaccata come mai prima d’ora e il Pd è un partito in tilt che non risponde ...La proposta di legge sul fine vita è stata bocciata dal Consiglio regionale del Veneto. Il governatore ha giocato con le parole per nascondere una sua battaglia politica e ideologica ...