‘Yannick’ | ovvero quando Mr Oizo decise di sfondare la quarta parete

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Con lo pseudonimo Mr.ha pubblicato 8 album in studio a partire dal 1999. Musica elettronica. Qualcuno ricorderà Flat Beat, singolo di fine millennio con il pupazzetto giallo che sbancò ovunque: era Flat Eric. Una sua creatura. Parallelamente il francese Quentin Dupieux, questo il suo vero nome, ha girato una dozzina di film. Uno più dissacrante dell’altro. L’ultimo in arrivo da noi in Italia è Yannick – La rivincita dello spettatore. Un teatro parigino, oggi. Un pubblico esiguo assiste a un dramma di corna tra tavolo e cucina, ma uno spettatore, seccato dallo spettacolo fiacco, si alza e s’intromette criticando il tutto in maniera pungente. Il dialogo tra lui e gli attori in scena diventa surreale. Poi una pistola, un sequestro e una riscrittura oltre ogni ipotizzabile confine disegnerà nel giro di un’ora e sette minuti questa commedia psicodrammatica più feroce ...