Xenco Medical presenta TrabeculeX Continuum | una convergenza innovativa di Digital Health e Biomaterials | al CES 2024 di Las Vegas | la fiera tecnologica più grande al mondo

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) SAN DIEGO–(BUSINESS WIRE)–L’11 gennaio, la società pionieristica di tecnologia medicahato la sua tecnologia convergente che connetteillustrando il suo™ allaConsumer Electronics di Las, in Nevada., che comprendeBioactive Matrix™ approvato dall’FDA eRecovery App™, è il primo ponte tecnologico tra ortobiologia e sanitàe, che unisce l’impianto in biomateriale e il percorso postoperatorio di un paziente.è la prima ...

L'11 gennaio, la società pionieristica di tecnologia medica Xenco Medical ha presentato la sua tecnologia convergente che connette Digital Health e Bi ...On January 11th, trailblazing medical technology company Xenco Medical unveiled its convergent technology bridging Digital Health and Biomaterials by ...