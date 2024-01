WWE | Il 22 gennaio verranno svelati i primi dettagli su WWE 2K24

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) I videogiochi sono da sempre una componente molto importante della community del wrestling: dal 2023, poi, i fan stanno avendo modo di sperimentare varie esperienze grazie all’uscita di AEW Fight Forever, oltre che all’ormai canonico videogame targato WWE. Per quanto riguarda la federazione di Stamford, sembra proprio che a breve assisteremo alla presentazione del nuovo capitolo della saga targata 2K. Da ormai 10 anni, la compagnia di videogame di Novato, negli Stati Uniti, produce i videogame della WWE e per il 2024 le cose non cambieranno. L’account X di 2K ha infatti pubblicato un tweet molto interessante: attraverso il cambiamento dell’immagine del profilo e della bio (che ora recita “Sta per arrivare altro. 22.1.224 – #WWE”), è stato annunciato l’arrivo del nuovo capitolo del videogame. Probabilmente il prossimo lunedì riceveremo solamente i ...

