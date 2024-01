WWE | Carmelo Hayes e Trick Williams non sbagliano | sono in semifinale del Dusty Rhodes Tag Team Classic

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Vittoria convincente pernell’ultimo episodio di NXT nonostante gli ultimi mesi decisamente non facili: i due hanno avuto la meglio su Edris Enofe e Malik Blade, al termine di un incontro equilibrato ma comunque sempre abbastanza in controllo per il #1 Contender all’NXT Title e per l’ex campione. Avanza nel tabellone anche l’LWO, rappresentato nel torneo da Joaquin Wilde e Cruz Del Toro (accompagnati da Zelina Vega), che hanno avuto la meglio sulla Chase U. I duevincitori si affronteranno dunque in, ultimo ostacolo in vista della finalissima in programma, come annunciato, a Vengeance Day, il prossimo 4 febbraio.

Josh Briggs ha ricevuto alcuni consigli dall'Hall of Famer della WWE ed ex campione del mondo nel backstage dello show di NXT di questa notte. John Bradshaw Layfield si è avvicinato a Briggs mentre er ...This is Wrestling Inc.'s results for "WWE NXT", with a #1 Contenders Battle Royal to determine Valkyria's next challenger for the "NXT" Women's title!