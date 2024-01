Wicked Little Letters | Olivia Colman | Gli spettatori infastiditi dalle parolacce vadano a farsi fottere

StudioCanal ha diffuso in streaming il nuovo trailer diLetters , giallo ambientato negli anni '20 che vede protagoniste Olivia Colman e Jessie Buckley . Al centro della trama, ispirata a una storia realmente accaduta in Inghilterra, ci sono ...Su questa falsariga - ma riletta in modo differente - è attesa nel 2024Letters , pellicola diretta da Thea Sharrock (già dietro Io prima di te e L'unico e insuperabile Ivan ) ...Tom Vaughan Lawlor (Love/Hate, Avengers: Infinity War) stars in upcoming Netflix film The Beautiful Game, directed by Thea Sharrock (Wicked Little Letters) and produced by Colin Farrell. Tom Vaughan ...Olivia Colman difende dalla critiche di eccessiva scurrilità il prossimo film che la vede protagonista, Wicked Little Letters.