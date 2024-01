Wi-Fi 7 | super veloce e affidabile | è in arrivo ufficialmente

Leggi su pantareinews

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Wi-Fi 7 è stato ufficializzato dalla Wi-Fi Alliance con i primi dispositivi certificati per questo nuovo standard anche se molti ne sono già dotati e sono in attesa di poter essere utilizzati. Questo nuovo standard di navigazione senza fili è piùdel Wi-Fi 6, ma non è solo questo che lo rende migliore. Wi-Fi 7 aggiunge una banda di frequenza completamente nuova da 6 GHz e può utilizzare più bande contemporaneamente per aumentare la velocità e ridurre la latenza. Cos’è il WiFi 6E e come funziona Wi-Fi 7, cos’è e cosa cambia rispetto a Wi-Fi 6 “L’introduzione del Wi-Fi CERTIFIED 7 segna l’emergere dell’ultima generazione di Wi-Fi e costituirà un acceleratore verso l’adozione di massa del Wi-Fi 7. Questa certificazione sottolinea il nostro incessante impegno nel fornire una tecnologia all’avanguardia che ridefinisce il modo in cui gli utenti sperimentano il ...