White Lotus 3 | Patrick Schwarzenegger e Aimee Lou Wood nel cast

(Di mercoledì 17 gennaio 2024)3 ha ufficializzato cinque nuovi attori aldella terza stagione dello show. A entrare a far parte della serie HBO saranno Walton Goggins (Justified, The Shield), Sarah Catherine Hook (First Kill, Impeachment: American Crime Story), Sam Nivola (Maestro,Noise),(Gen V, The Staircase) eLou(Sex Education, Living). Gli attori sopracitati si aggiungono agli altri membri del, che annoverano già i nomi di Leslie Bibb, Dom Hetrakul, Jason Isaacs, Michelle Monaghan, Parker Posey e Tayme Thapthimthong, oltre a Miloš Bikovi?, Christian Friedel, Morgana O’Reilly, Lek Patravadi e Shalini Peiris. È stato inoltre annunciato che la star di The Gilded Age Carrie Coon si unirà alla terza ...

L'attrice vince il premio per la miglior non protagonista in una serie drammatica, ma trasforma il suo discorso di ringrazia mento in un piccolo show ... (vanityfair)

Proseguono a rotta di collo i casting per l'attesissima terza stagione di The, che ricordiamo ci porterà in Thailandia dopo i pluripremiati cicli ambientati alle Hawaii e in Sicilia. Il nominato all'Emmy Walton Goggins ( Justified ), che presto vedremo anche nell'...Poco è restato agli altri: Jennifer Coolidge ha vinto la statuetta per la migliore attrice non protagonista in una serie drammatica grazie alla seconda stagione di The(HBO), ambientata ...La sera prima della cerimonia degli Emmy Awards è stata movimentata per Sabrina Impacciatore, che ha avuto problemi con l'abito che non aveva mai provato prima. La star, nominata per il suo lavoro in ...Walter Goggins farà parte della terza stagione di The White Lotus. Egli raggiunge Michelle Monoghan, Jason Isaacs e Sam Nivola.