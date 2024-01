Volley | Monza surclassa il Levski Sofia e avanza in semifinale di Challenge Cup

Leggi su oasport

(Di mercoledì 17 gennaio 2024)si è qualificata alle semifinali dellaCup dimaschile, la terza competizione europea per importanza. La formazione brianzola ha sconfitto ilcon un secco 3-0 (25-21; 25-12; 25-21),ndo la compagine bulgara con il massimo scarto come aveva già fatto nell’andata dei quarti di finale. Tutto relativamente facile per il Vero, che ora se la dovrà vedere con i quotatissimi turchi del Galatasaray Istanbul: sarà un confronto particolarmente impegnativo per i ragazzi di coach Massimo Eccheli, che hanno comunque le carte in regola per giocarsela alla pari con la formazione anatolica e meritarsi l’accesso all’atto conclusivo (nelladell’altra parte del tabellone i polacchi del Projekt Varsavia ...