Volley femminile | Novara liquida il Voluntari e avanza in semifinale di Challenge Cup

(Di mercoledì 17 gennaio 2024)si è qualificata con grande disinvoltura alle semifinali dellaCup di, il terzo torneo europeo per importanza. Le piemontesi hanno surclassato il2005 di Bucarest con un perentorio 3-0 (25-17; 25-18; 25-20) nel ritorno dei quarti di finale, imponendosi senza particolari patemi d’animo nella tana della poco quotata formazione rumena, dopo essersi imposte per 3-1 nel confronto d’andata disputato settimana scorsa di fronte al proprio pubblico del PalaIgor. L’Igor Gorgonzola prosegue così la propria cavalcata in campo continentale e ora se la dovrà vedere contro la vincente del confronto tra le tedesche del Wiesbaden e le greche del PAOK Salonicco (le teutoniche hanno fatto loro il primo match per 3-0). Il sodalizio piemontese è indubbiamente il grande favorito ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22:12 Milano perde una battaglia non in una delle sue serate migliori, con una Paola Egonu al di sotto dei ... (oasport)

Si chiude la fase a gironi della Champions League di Volley femminile 2023 / 2024 . Milano cede in casa al tie-break a Vakifbank, ex squadra di Egonu, ... (sportface)

Tutto pronto per C. S. O. Voluntari 2005-Igor Gorgonzola Novara, gara di ritorno dei quarti di finale della Cev Challenge Cup femminile 2023/ 2024 ... (sportface)

Novara vince in tre set contro Voluntari , accedendo alla semifinale di Challenge Cup di Volley femminile . La formazione italiana, in trasferta ... (sportface)

COME VEDERE LA PARTITA IN TV CHAMPIONS LEAGUE MASCHILE: LA COMPOSIZIONE DEI GIRONI CHAMPIONS LEAGUE: LA COMPOSIZIONE DEI GIRONI, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO ...Il grande beachinternazionale punta i Giochi Olimpici di Parigi, in programma dal 27 luglio al 10 agosto. ... nelle statunitensi Sara Hughes e Kelly Cheng, mentre nel maschile i cechi ...L’ufficio stampa della Polisportiva Nino Romano di Volley femminile fa un riepilogo delle partite che hanno visto protagoniste le “RomaNine” in questo weekend di settore giovanile e della 1ª divisione ...Si avvicina il momento clou della stagione 2024 di beach volley. Dal 27 luglio al 10 agosto prenderanno infatti il via i Giochi Olimpici di Parigi. La ...