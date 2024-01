Volley | Civitanova travolge il Maaseik e chiude in bellezza il girone di Champions League | ora i quarti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-3 Riceve bene Bartos che poi attacca perfettamente in pipe, non riesce la difesa a De Cecco. 2-2 ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-3 Piazzata su Bisotto che non arriva a destinazione. 5-3 Sbaglia la battuta Lagumdžija, con l’opposto ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Aceeeeeeeeeeeeeee Lagumdžija!!!! Prova l’opposto al servizio a togliere le castagne dal fuoco in ... (oasport)

Classifica: Sabini Castelferretti 29, BeginCollemarino 28, La Nef Osimo 26, 4 Torri Ferrara ... PromoPharma 11, Pietro Pezzi Ravenna 10, Novavetro San Severino Marche 9, Lube7, ...Per Trentinosi tratterà della 169gara ufficiale nelle coppe europee: il bilancio è di 134 ... Fra i tanti nomi di rilievo della rosa affidata a Giampaolo Medei (già allenatore dinel ...Civitanova ha sconfitto il Greenyard Maaseik con un secco 3-0 (25-18; 25-15; 25-19) e ha così infilato la quinta vittoria nella Champions League di volley maschile. La Lube ha prontamente rialzato la ...Ultima gara del girone eliminatorio per la Gas Sales Daiko, che in casa di Berlino cerca il punto necessario per chiudere in testa il gruppo e qualificarsi direttamente ai Quarti di finale. Biancoross ...