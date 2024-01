Volley | Challenge Cup maschile 2024 | Monza avanza in semifinale | Levski Sofia battuta 3-0 anche al ritorno

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) La Verobatte 3-0 (25-21, 25-12, 25-21) ilnella gara didei quarti di finale e stacca il pass per ladiCup (se la vedrà col Galatasaray). Tutto facile nel doppio confronto per gli uomini di Massimo Eccheli che dimostra di saper gestire bene le energie spese nell’ultimo impegno con Modena. Per ottenere il passaggio del turno della terza competizione europea, ai brianzoli bastava aggiudicarsi almeno un set. Tutto facile, con l’equilibrio che dura fino a metà del primo set. La formazione bulgara sale persino sul +5 (15-20), ma da quel momento in poiconcede un solo punto e va a sfruttare il primo set point procurato (25-21). Dominio assoluto invece nel secondo periodo. ...

Novara vince in tre set contro Voluntari, accedendo alla semifinale diCup difemminile . La formazione italiana, in trasferta contro la squadra rumena, ha mantenuto il controllo del gioco per la totalità della partita, con le avversarie costrette ad un ...Meno complicato del previsto il compito della ragazze di Bernardi, che con un netto 3-0 si sono sbarazzate del Voluntari anche nel match di ritorno, conquistando così la qualificazione alla semifinale ...Novara si è qualificata con grande disinvoltura alle semifinali della Challenge Cup di volley femminile, il terzo torneo europeo per importanza. Le piemontesi hanno surclassato il Voluntari 2005 di Bu ...