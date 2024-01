“Vola dal dottore” | Milan | la notizia dell’ultim’ora è una mazzata

Leggi su serieanews

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) In casasi lavora in vista dei prossimi match, ma intanto brutta botta per il tecnico rossonero Stefano Pioli. Nell’ultimo turno di campionato ilha battuto con un perentorio 3 a 1 la Roma di Josè Mourinho e di fatto Pioli ha sancito la chiusura dell’avventura del tecnico portoghese in Italia. I rossoneri Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.