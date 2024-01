“Vogliamo pagare più tasse” | la lettera ai politici di 250 super ricchi

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) “Fatecipiù”. Lo scrivono 250in unarivolta ai governi di tutto il mondo. L’appello, dal titolo “Proud to pay more” (“Orgogliosi didi più”), è destinato in particolare ai leaderriuniti in questi giorni a Davos, in Svizzera, per il World Economic Forum. Tra i firmatari del documento ci sono: Abigail Disney, pronipote di Walt; Valerie Rockefeller, erede della dinastia statunitense; Ise Bosch, nipote del fondatore dell’omonima multinazionale tedesca dell’automotive; il musicista Brian Eno; l’attore Brian Cox, che interpretava il miliardario Logan Roy nella popolare serie tv Succession. Gli unici italiani che compaiono nella lista dei sottoscrittori sono Martino Cortese, nipote del fondatore di Amplifon, e Guglielmo e ...

Sono in 250, hanno soldi a bizzeffe ma si sono esposti in primo piano - almeno apparentemente, "a fin di bene" - per "essere tassati". "La nostra richiesta è semplice: vi chiediamo di tassare noi, i ...Con l'articolo che proponiamo oggi, diamo avvio a una raccolta di spunti e riflessioni checondividere con voi al fine di alimentare e strutturare un dibattito sull'evoluzione, le ...il...A rivelare la notizia sono stati i sindacati che hanno anche parlato della volontà del Governo di cercare per l'Italia un produttore di auto alternativo che arrivi dalla Cina, ma per insediarlo in Pug ...Nella lettera "Fieri di pagare" (Proud to pay) miliardari e milionari hanno chiesto all'elite politica riunita per il World Economic Forum di introdurre tasse patrimoniali "perchè i super-ricchi possa ...