Vodafone-Microsoft | l' alleanza sull' intelligenza artificiale

Inoltre,utilizzerà i servizi di connettività fissa e mobile diinvestirà inoltre nella piattaforma di connettività di IoT gestita da, che verrà scorporata ...L'approdo inSì, perché contro ogni aspettativa, dal mondo della finanza, passa a quello commerciale e dasi sposta alla sede centrale di, per lavorare nella business ...La multinazionale della telefonia investirà 1,5 miliardi di dollari fino al 2034 sviluppando diversi progetti insieme al colosso di Redmond ...Il gruppo di criminali informatici che si presume abbia sede in Iran ha utilizzato i suoi strumenti in diverse campagne nel corso del 2022 per mantenere l'accesso a imprese di particolare interesse, t ...