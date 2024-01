Vizela vs Sporting Lisbona – probabili formazioni

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Due squadre che lottano agli estremi opposti della classifica della Primeira Liga si affronteranno giovedì 18 gennaio, quando il, in difficoltà, accoglierà lo, leader del campionato. Grazie a quattro vittorie consecutive, gli ospiti si trovano a un solo punto dai rivali del Benfica in vetta alla classifica della massima serie portoghese, mentre i loro ospiti sono a tre punti dalla salvezza e senza una vittoria in campionato nelle ultime sette uscite. Il calcio di inizio divsè previsto alle 21:45 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreA metà della stagione di Primeira Liga, dopo l’11° posto dell’ultima ...

Un po’ di tempo per far alzare i giri del motore e, alla fine della prima frazione di gioco, lo Sporting ha risolto la pratica Chaves: i Leoni sono ... (infobetting)

(Ven) - Portuguesa (Ven) 21:00 Zamora (Ven) - Hermanos Colmenarez (Ven) 22:00Cristal (Per)...45 PORTOGALLO LIGA PORTUGAL Gil Vicente - Estrela 16:30 Benfica - Rio Ave 19:00- Boavista ......00 PORTOGALLO COPPA DI LEGA Tondela -19:00 FC Porto - Leixoes 21:30 PORTOGALLO LIGA PORTUGAL Guimaraes - Rio Ave 16:30- Moreirense 16:30 SCOZIA PREMIERSHIP Celtic - Livingston 16:00 ...O Sporting fecha a 1ª volta no topo, sonhando em reeditar a festa vivida em 2021. O leão marcou mais golos (40), mostrou maior eficácia ofensiva (mais cinco do que os Golos Esperados criados) e até pe ...André Narciso no Vizela-Sporting e Gustavo Correia no Benfica-Boavista, além de Manuel Oliveira no Famalicão-Sporting de Braga. São estes os primeiros árbitros nomeados para a jornada 18 do campeonato ...