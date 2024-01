Violenta per anni le figlie adottive dopo la morte della madre | 57enne a processo a Milano

Picchiava la figlia perché non andava bene a scuola e non si occupava delle faccende di casa. É quanto è accaduto a una ragazza di sedici anni di ... (ilfattoquotidiano)

Ex autore Rai violenta un bambino per 14 volte e poi pubblica fotografie e video di sesso esplicito all’interno del Dark Web. Scandalo si abbate ... (ilcorrieredellacitta)

...ha ostacolato la corretta orientazione verso il Sole dei pannelli fotovoltaici indispensabilil'... è stato deciso che la Peregrine avrebbe fatto una fine forse meno gloriosa e, ma più "...... chissà un domani anche i documenti, nel nome di un'ideologiae intollerante. Gennaro ... La ringrazio comunqueaver confermato i contenuti dell'articolo. Nessuno vuole difendere la cancel ...la moglie morta dieci anni prima per un tumore. L'accusa è terribile: avere violentato ripetutamente, ogni sera nel loro letto, le due figlie ora ventenni. Fin da quando la più piccola aveva solo 8 ...Nel Fermano due uomini violenti sono stati denunciati dalle rispettive ex. A Fano è stato eseguita la misura cautelare di divieto di avvicinamento alla parte offesa per un uomo di 38 anni, per ...