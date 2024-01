Violenta Aggressione | Arrestati Due Minorenni e Rintracciato Terzo Complice

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) L'Aquila - Nel corso della mattinata, i Carabinieri della Compagnia dell'Aquila hanno eseguito l'arresto di due giovani egiziani, mentre durante la notte è stato individuato e arrestato unconnazionale, recentemente diventato maggiorenne. Tutti e tre sono ora detenuti nel carcere perdella capitale, in attesa dell'interrogatorio da parte del giudice per le indagini preliminari. Il provvedimento, emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale per idell'Aquila, è il risultato di approfondite indagini condotte dai Carabinieri della sezione operativa, in collaborazione con la Procura della Repubblica per idell'Abruzzo. Il caso riguarda un grave episodio di violenza avvenuto lo scorso 11 novembre in città, culminato in rapina e lesioni ai danni ...