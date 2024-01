VIDEO – È di Barella il ‘Goal of The Month’! Le emozioni del gol

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) I tifosi hanno scelto di premiare il gol di Nicolòai danni del Napoli attraverso i canali ufficiali dell’Inter. Rivediamo il gol del mese di dicembre. GOL DEL MESE – “Tempismo, tecnica e velocità d’esecuzione: c’è tutto questo nel gol di Nicolòrealizzato nel match contro il Napoli che è stato il più votato del mese di Dicembre”. Di seguito ildel gol pubblicato sul canale Twitter dei club nerazzurro. Il vincitore è…! Goal of The Month Sponsored by @Pirelli #ForzaInter #GOTM — Inter (@Inter) January 17, 2024 Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati

Frattesi in un VIDEO di Natale realizzato da Inter Media House ha svela to in maniera ironica i regali per i compagni di squadra, in particolare ... (inter-news)

