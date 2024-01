VIDEO Cobolli-Kotov 3-1 | Australian Open | la sintesi della vittoria del romano al secondo turno

Leggi su oasport

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Flaviocolleziona la quintaconsecutiva a Melbourne, batte anche Pavele raggiunge il terzoagli2024. Il tennista azzurro proveniente dalle qualificazioni se la vedrà ai sedicesimi da sfavorito con il padrone di casao Alex De Minaur, numero 10 del ranking mondiale, ma vada come vada la sua avventura down under è già trionfale. Il giocatore, dopo aver superato il tabellone cadetto con tre successi di seguito in due set, si è infatti tolto la soddisfazione di battere al debutto in main draw il forte cileno n.18 ATP Nicolas Jarry 7-5 al quinto prima di regolare anche un avversario insidioso ed in crescita come il russocon il punteggio finale di 7-5 6-3 5-7 6-2. Un ...