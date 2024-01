Viabilità Roma Regione Lazio del 17-01-2024 ore 17 | 15

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 17 gennaio 2024)DEL 17 GENNAIOORE 15.20 CILUFFO MARCO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLASI INTENSIFICA IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA L USCITA PONTINA E APPIA IN INTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA LA CASIA E SALARIA E PIU’ AVANTI TRA LA NOMENTANA E LO SVINCOLO CON LATERAMO SULLO STESSO TRATTO URBANO DELLATERAMO TRAFFICO RALLENTATO DALLA TANGENZIALE IN USCITA FINO AL RACCORDO ALTRE CODE SEGNALATE IN USCITA DALLA CAPITALE SULLA VIA SALARIA CON CODE DALL AEROPORTO DELL URBE E SULAL VIA FLAMINIA SEMPRE IN USCITA DALLA TANGENZIALE RICORDIAMO CHE SULLA VIA FLAMINIA E SUL VIADOTTO GIUBILEO SONO ATTIVI I LAVORI NOTTURNI DALLE 21:00 ALLE 6:00 PER IL RIFACIMENTO DELL’IMPIANTO DI ...