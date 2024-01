Viabilità Roma Regione Lazio del 17-01-2024 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 17 gennaio 2024)DEL 17 GENNAIOORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAUN INVITO ALLA PRUDENZA PER CHI E’ IN VIAGGIO SULLA A1-NAPOLI, DOVE E’ SEGNALATO UN CAMION IN FIAMME TRA FROSINONE E CEPRANO IN DIREZIONE NAPOLI; CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE, DOVE UN INCIDENTE AVVENUTO NEI PRESSI DELL’USCITA PER LA TUSCOLANA STA PROVOCANDO DISAGI IN CARREGGIATA INTERNA, CON INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALLA PRENESTINA; PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI: PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA GALLERIA A CURA DI ASTRAL, CHIUSA LA TANGENZIALE DEI CASTELLI TRA IL BIVIO PER VIA APPIA NUOVA E IL BIVIO PER VIA VASCARELLE: ATTIVE DEVIAZIONI SUL POSTO; DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral