Viabilità Roma Regione Lazio del 17-01-2024 ore 10 | 30

ROMA DEL 17 GENNAIO 10.20 SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI TRA VIA ARDEATINA E OSTIENSE. SUL TRATTO URBANO DELLA A24-L'AQUILA, SI RALLENTA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA. FILE POI SULLA-FIUMICINO TRA VIA LAURENTINA E VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO IL GRA. INFINE PER IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO, RICORDIAMO CHE I TRAM 5-14 E 19 LIMITANO LE CORSE A LARGO PRENESTE A CAUSA DI LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE SULLA SEDE DI VIA BRESADOLA E VIA PRENESTINA. SONO ATTIVE NAVETTE BUS. IL TERMINE DEI LAVORI E' PREVISTO PER IL 26 GENNAIO