Viabilità Roma Regione Lazio del 17-01-2024 ore 08 | 45

(Di mercoledì 17 gennaio 2024)DEL 17 GENNAIO08.30 ERICA TERENZI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPARTIAMO DALLA FLAMINIA: CODE A RIGNANO FLAMINIO E A MORLUPO NEI DUE SENSI DI MARCIA. FILE ANCHE SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DI SETTEBAGNI VERSO IL GRA. CI SPOSTIAMO SULLA NOMENTANA, DOVE SI STA IN CODA A COLLEVERDE E SULLA NOMENTANA BIS A PARCO AZZURRO. RALLENTAMENTI E CODE SULLA CASILINA ALTEZZA FINOCCHIO E TOR BELLA MONACA IN DIREZIONE GRA. SULLA PONTINA SI RALLENTA TRA CASTEL DI DECIMA E VIALE DELL’OCEANO PACIFICO VERSO L’EUR. UNO SGUARDO AL RACCORDO: IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI TRA FLAMINIA E TIBURTINA, TRA LA DIRAMAZIONE SUD E VIA ARDEATINA. FILE ANCHE IN ESTERNA TRA ViA DI BOCCEA E VIA AURELIA, TRA PORTUENSE E TUSCOLANA E TRA PRENESTINA E TIBURTINA. INCIDENTE SUL TRATTO ...