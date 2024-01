Viabilità Roma Regione Lazio del 17-01-2024 ore 08 | 15

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 17 gennaio 2024)DEL 17 GENNAIO07.20 ERICA TERENZI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO CON IL TRAFFICO SULLA VIA FLAMINIA: CODE ALL’ALTEZZA DI MALBORGHETTO IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE. A SUD, FILE SULLA NETTUNENSE NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI PAVONA E FRATTOCCHIE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE. RALLENTAMENTI E CODE POI SULLA PONTINA TRA POMEZIA E VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO VERSO L’EUR. SI PROCEDE A RILENTO SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA L’INFERNETTO E MALAFEDE IN DIREZIONE GRA. CONSUETE FILE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE, A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO TRA LA CASILINA E L’APPIA. E ANCORA; SUL TRATTO URBANO DELLA A24-L’AQUILA: RALLENTAMENTI E CODE TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO. INFINE PER IL ...