Via libera del Governo alla cessione della rete a Kkr

C'è il via libera alla Camera al ddl di riforma della legge Cartabia sulla prescrizione che, con 173 voti favorevoli e 79 contrari, passa all'esame ... (liberoquotidiano)

Roma, 17 gen. - (Adnkronos) - Tim, nell'ambito delle attività volte al closing dell'operazione di cessione di netco e in seguito alla firma del ... (liberoquotidiano)

Roma, 17 gen. – (Adnkronos) – Tim, nell?ambito delle attività volte al closing dell?operazione di cessione di netco e in seguito alla firma del ... (calcioweb.eu)

ROMA (ITALPRESS) – TIM, nell'ambito delle attività volte al closing dell'operazione di cessione di NetCo e in seguito alla firma del transaction ... (iltempo)

Ilcon prescrizioni da parte del Governo italiano alla vendita della rete TIM al fondo infrastrutturale statunitense KKR rappresenta "un ulteriore e fondamentale step nell'operazione di ...L'auspicio è quello di trovare unache metta fine alla disputa e porti l'Italia ad adeguarsi alle norme dellaconcorrenza nel mercato unico. Una soluzione contro la quale il settore dei ...(Il Sole 24 Ore Radiocor) – In un Ftse Mib che viaggia con il freno a mano tirato, Telecom Italia è in controtendenza, dopo che il Governo ha autorizzato la cessione a Kkr di Netco, la società della ...A stretto giro anche Palazzo Chigi ha commentato lo scenario: «Il via libera con prescrizioni da parte del Governo italiano alla vendita della rete Tim al fondo infrastrutturale statunitense Kkr ...