Verso Udinese-Milan | alla Dacia Arena dirige Fabio Maresca I precedenti

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) E’ arrivata la designazione del direttore di gara che darà il fischio d’inizioper, sarà… Ilviene dbella e convincente vittoria sulla Roma, l’invece da un pareggio in casa della Fiorentina. All’andata i friulani riuscirono a espugnare San Siro grazie al Tucu Pereyra, ma adesso i ragazzi di Stefano Pioli non possono buttare altri punti per strada se vogliono davvero provare a inserirsi nella corsa scudetto a due tra Inter e Juventus. Quella contro l’e il pareggio esterno dell’Arechi contro la Salernitana sono, forse, gli unici due rimpianti del girone d’andata del Diavolo. Cinque punti che adesso farebbero una enorme differenza in ...

Thuram , nuovo gioiello dell’Inter, segue le orme di un ex fuoriclasse nerazzurro come Adriano . Tra esultanze celebrative, post e interazioni social, ... (inter-news)

...del suo allenatore che fin dalla prima giornata ha fatto parlare di sé con continui attacchi... Dopo la vittoria contro l', invece, il nome lo fece, quello di Smalling : "Ci sono altri che ...... vero tallone d'achille dopo la partenza di KimMonaco di Baviera. Vecchio pupillo - Il ...- Il Napoli lavora quindi a piste più abbordabili come quella che porta a Perez dell', per il ..."Matteo Berrettini purtroppo ha ancora problemi, non riesce a mettere a posto questo piede. Dovrà soffrire ancora un po', speriamo di vederlo a un buon livello verso la metà dell'anno. La classifica p ..."Ci stiamo avvicinando al modello Nba con stagioni da settanta partite. Personalmente non sono contrario a giocare cosi' tanto, ma non riusciremo ...